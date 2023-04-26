Ekiplerin seferber olduğu zihinsel engelli şahıs, gece ıssız bir arazide bulundu

Denizli'nin Güney ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli şahıs, gece saatlerinde arazide bulundu.

AİLESİ EKİPLERE TEŞEKKÜR EDERKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Güney ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Abdurrahman Karabulut (30), dışarı çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ailenin tüm çabalarına rağmen kendisinden haber alınmayan Karabulut için ekipler bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma ve jandarma görevlileri, bölgede iz takip köpeği ile dron destekli çalışmalarının ardından gece saatlerinde kayıp Karabulut'u arazide buldu. Çalışmaların 1. gününde bulunan adam, kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Haberi alan aile ise ekiplere teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı.