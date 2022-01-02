Ekit ne demek, TDK'ya göre Ekit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekit ne demek? Ekit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekit kelimesi. Peki ekit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekit nedir, ekit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ekit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vücuda herhangi bir işlevi yerine getirmesi için yerleştirilen doku parçası veya yapay gereç

