Ekmeğin içinden çıkan cisim hastanelik etti Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bir kişi fırından aldığı ekmek nedeniyle hastanelik oldu. Kahvaltı sırasında yediği ekmek sonrası soluğu hastanede alan vatandaşın çektirdiği röntgende midesinde kesik demir parçası bulundu. Vatandaşın tedavisi devam ederken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Günyüzü ilçesinde meydana gelen olayda, İ.G. adındaki bir kişi sabah kahvaltısı için fırından ekmek aldı. Ekmeği yediği sırada boğazında yanma hisseden İ.G. ağrı nedeniyle Günyüzü İlçe Devlet Hastanesine gitti. Hastanede çekilen röntgen filminde kesici telin mideye indiği tespit edilirken, telin bir demirin kesilmiş parçası olduğu görüldü. Hastaneye yatan vatandaşın tedavisi devam ederken, konuyla ilgili ise inceleme başlatıldı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü eskişehir