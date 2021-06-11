Kuraklığın ekmek fiyatlarını da etkileyeceği iddiaları ortalığı karıştırdı. Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman'ın ekmeğe zam gelebileceği uyarısında bulunması Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı geldi 2021? sorularının sıklıkla araştırılmasına neden oldu. İşte Ataman'ın o açıklamaları.

EKMEK 4 TL Mİ OLACAK?

Sözcü'nün haberine göre; Mine Ataman, hali hazırda 1.5 - 2 liraya satılan ekmeklerin tarımda teknolojiye geçilmemesi halinde 4 liranın üzerinde satılmaya başlanabileceği uyarısında bulundu. Ataman, kuraklık gelişememiş ekmeklik buğdayın özellikle son zamanlarda saman veya hayvan yemine dönüştürüldüğünü, sadece Güneydoğu'da 2 milyon tona yakın buğday kaybı beklendiğini söyledi.

Buğday rekoltesinin 20.5 milyon tondan bu yıl 17.5 milyon dona düşeceğinin açıklandığını belirten Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, ''Toprağın tavı yağmurun azlığı nedeniyle iyi olmadığından tohumlar güçlenemedi. Can suyunu da alamayınca cılız doğdu. Mart, nisan aylarında da yağmur olmayınca ya çok verimsiz kaldı ya da hiç başak veremedi. Şu anda bir çok yerde buğdaylar samanlık olarak toplanıyor. Buğday tarlaları hayvan yemine çevriliyor. Yem sanayicileri ekmeklik buğdayı yem hammaddesi olarak satın alıyor” dedi.

EKMEĞE ZAM MI GELDİ 2021?

Şu anda bile ekmeğin maaliyetinin altında satıldığına dikkat çeken Ataman, bu yıl TMO'nun destek dışında ekmeklik buğdayın alım fiyatını tonda 2 bin 250 lira olarak açıklamasına rağmen dış piyasada aynı buğdayın fiyatının 273 dolar (yaklaşık 2 bin 353 TL) olduğunu vurguladı.

Ataman, “Görünen o ki bu yıl da buğday fiyatları dış piyasada artacak. Biz yüksek fiyattan yine buğday ithal edeceğiz. Kaybeden yine çiftçi olacak” diye konuştu.