Ekmek almaktan dönen minik kız, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu!

Bursa'da ekmek aldıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza yoldan hızla gelen bir kamyonet çarptı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken hastaneye kaldırılan kız yaşam savaşını kaybetti.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Sadık Ahmet Caddesi üzerinde saat 13:50'de meydana gelen olayda ekmek alıp evine döndüğü öğrenilen Zeynep A., trafik ışıklarının da bulunduğu kavşakta karşıya geçmek için aniden yola fırladı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

O sırada hızla gelen 17 yaşındaki M.K.'nın kullandığı 16 ADL 896 plakalı kamyonet Zeynep'e çarptı. Ağır yaralanan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kazanın ardından ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.





GENÇSÜRÜCÜ, MİNİK KIZIN YARDIMINA KOŞTU

Elinde ekmek poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalan küçük kızın o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zeynep ile aynı saniyelerde yolun kenarında bekleyen bir kişinin Zeynep'in yola fırlamasıyla birlikte ellerini başının üzerine kaldırması dikkat çekti. Kazanın ardından o kişi hemen Zeynep'in yanına koşarak küçük kıza yardım etti.