Ekmek Dağıtım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ekmek Dağıtım Elemanı Maaşları, İş İlanları

Ekmek Dağıtım Elemanı görev tanımı nedir, Ekmek Dağıtım Elemanı ne iş yapar, Ekmek Dağıtım Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ekmek Dağıtım Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ekmek Dağıtım Elemanı Tanımı; Ekmek siparişi veren müşterilerin adreslerine ekmekleri götürerek teslim eden, ücretini tahsil eden, boş ekmek kasalarını teslim alan, geri iade ekmekleri teslim alan nitelikli kişidir.

Ekmek Dağıtım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ekmek Dağıtım Elemanı Maaşları

Ekmek Dağıtım Elemanı maaşı ortalama aylık 3160 - TL'dir. En düşük Ekmek Dağıtım Elemanı maaşı 2826 -TL, En yüksek ise 3500 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ekmek Dağıtım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ekmek Dağıtım Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterli olmaktadır.

Ekmek Dağıtım Elemanı Ne İş Yapar?

a) Ekmek siparişi veren müşterilere ait sipariş bilgilerini almak,

b) Dağıtım yapacağı ekmekleri sayı ve çeşitlerine göre, ekmek fırını ya da fabrikasından, ekmek kasalarıyla, sayarak teslim almak, nakil aracına taşımak ve yerleştirmek,

c) Ekmek siparişi veren müşterin adreslerine, ekmekleri kasalarla sayarak istenilen miktarda ve çeşitte ilgililere teslim etmek,

d) Teslim edilen ekmeklere ait fatura, fiş, sipariş makbuzu gibi evrakları ilgililere teslim etmek,

e) Gerektiğinde bırakılan ekmeklerin ücretlerini tahsil etmek,

f) Önceden bırakılan ekmeklere ait boş kasalar varsa sayarak teslim almak, araca yerleştirmek,

g) Müşterilerin dağıtım yapılan ekmeklerle ilgili memnuniyeti istek ve şikâyetlerini almak, yetkililere iletmek,

h) Araçtaki boş kasaları, ekmek fırını ya da fabrikasındaki ilgililere sayarak teslim etmek,

i) Mesai bitiminde, tahsil edilen ücretleri ilgililere teslim etmek,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

Ekmek Dağıtım Elemanı Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Ekmek Dağıtım Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ekmek Dağıtım Elemanı mesleğinin meslek kodu 9621.09 olarak belirlenmiştir

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