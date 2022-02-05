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  3. Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Erkan Şamcı Biyografisi

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Erkan Şamcı Biyografisi

Ekolojik yaşam uzmanı, yazar Erkan Şamcı hayatını kaybetmesiyle bir çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? İşte, Erkan Şamcı Biyografisi...

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Erkan Şamcı Biyografisi

Yazar, Radyo ve TV Programcısı olarak tanınan Erkan Şamcı'nın hayatını kaybetmesiyle hakkında merak edilen konular araştırılmaya başlandı. Peki, Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? İşte, Erkan Şamcı Biyografisi...

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Erkan Şamcı Biyografisi

EKOLOJİK YAŞAM UZMANI ERKAN ŞAMCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ? ERKAN ŞAMCI BİYOGRAFİSİ

Gündüz kuşağının mihenk taşlarından olan kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriye tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirdi.  Acı haberi Şamcı'nın eşi duyurdu.

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Erkan Şamcı Biyografisi

"Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…"

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Erkan Şamcı Biyografisi​​​​​​​

Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Yazar kimliğiyle de kitap yazan Şamcı, Kadınların Altın Kitabı, Erkan Şamcı İle Neşeli Botanik, Ekolojik Güzelliğin Kitabı, Ekolojik temizliğin kitabı adlarında dört adet kitap kaleme aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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