Ekonomide nas ne demek? Nas nedir, ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'Nas nedir, ne anlama geliyor?' sorusu gündeme geldi. İlim Yayma Ödülleri'nde açıklama yapan Başkan Erdoğan 'Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanması üzerine nas kelimesi merak konusu olmaya başladı. Peki Ekonomide nas ne demek? İşte detaylar...

EKONOMİDE NAS NE DEMEK? NAS NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Nas kelimesinin anlamı açık ve nettir. Nas kavramı, Allah'ın ve Peygamber'in sözleri anlamına geliyor. İslam'da nas olarak tanımlanan kelime, 'hiçbir açıklama kabul edilmez. fıkıhta, sorunlara çözüm getirmek için nasa öncelik verilir. Nas yoksa, ictihada ulaşın. İctihad, Ayet ve Hadisler Bu, ışıkta düşünmek ve sonuçlar çıkarmak' anlamına gelir.

Bu anlamda nas, vahyin metinsel verisi olduğu için fıkhî ve dinî bilginin temelini oluşturur; bunun tersi genellikle “içtihad”dır. İctihad, istidlâl Nas ve kıyas gibi kavramlarla karşılaştırıldığında nas, Allah'ın ve Peygamber'in sözlerini ifade eder ve bu kavramlar nassın akıl yoluyla açılımını açıklar.

TDK'ya Göre Nas Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na göre nas kelimesi 'Açıklık, açık ve kesin yargı.' ve 'Dogma.' anlamlarına gelmektedir. Tdk nas 1. anlamı : Açıklık, açık ve kesin yargı. TDK nas 2. anlamı (felsefe) : Dogma.