Ekonomide reform devam ediyor: 30 Eylül'e kadar başlatılacak! İşte gıda enflasyonuna karşı erken uyarı sistemi!

Ekonomide reform yapmak için atılan adımlar arasında yer alan 'Enflasyonla mücadele' kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonunda yürütülerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle hayata geçecek olan Erken Uyarı Sistemi'nde tarih netleşti.

BU YIL İÇİNDE FAALİYETE GEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve ekonomiden yargıya birçok alanda yenileşmeyi amaçlayan reform hareketleri doğrultusunda, en önemli adımlardan bir tanesi atılıyor. Enflasyonla mücadele ve sabit fiyat hedefiyle başlatılacak olan Erken Uyarı Sistemi'nin bu yıl içinde, en geç 30 Eylül tarihine kadar faaliyete geçeceği duyuruldu.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, sistem için Tarım Bakanlığı'nın sahip olduğu tarımsal üretimi izleme amaçlı kurulan teknolojik imkânlar, Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret tedbir seti, arz zinciri izleme ve iç piyasa uzmanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi enstrümanları, Merkez Bankası'nın fiyat izleme uzmanlığı ile güçlü bir yapı kuruluyor.

TOHUMDAN HASATA ARZ EKSİKLİKLERİ

Ürün ekim davranışlarında meydana gelen değişimler, doğal afetler, iklim değişikliği gibi sebeplerin, ürünler üzerindeki etkisini en aza indirgemek için kurulması planlanan sistemin ilk ayağını arz izleme sistemi oluşturacak.

Bu sistemle birlikte, tohumdan hasat dönemine kadarki süreçte sıcaklık, yağış, don, hastalık gibi riskleri tüm bölgelerde anlık olarak tespit ederek arz eksiklikleri ürün bazında tespit edilecek.

Kalıcı arz eksikliklerine yönelik tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret ve vergide tedbirler tespit edilecek.