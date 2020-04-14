Ekonomide yeni koronavirüs önlemleri: Bugün TBMM'ye sunuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

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