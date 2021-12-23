'Ekonomist' Selçuk Geçer, doların düşmesiyle karalar bağladı! Sosyal medya hesabında akıllara durgunluk veren paylaşımlar yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, doları 18 TL seviyesinden 11 seviyelerine indiren konuşmasının ardından, ekranlarda izleyicinin görmeye alışkın olduğu Ebru Baki, Şirin Payzın, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan gibi isimlerin canlı yayında sergilediği tavırlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. son olarak, "Dolardan daha çok yüzü düşenler" listesine bir isim daha eklendi. Ekonomist Selçuk Geçer'in varsayımlarına "şimdi ne olacak" sorusunu yönelten takipçilerinden "kendisi de bilmiyor ki" yanıtları geldi.

FIRSATÇILAR YORUMA TOPLANDI

Selçuk Geçer'in en büyük varsayımı, doların yükselecek olması. Bu düşünceye dair paylaşımlar yapan ekonomiste, dolara yatırım yapmak isteyen takipçileri binlerce soru yöneltti. Doların yükselişe geçeceğini her fırsatta dile getiren ekonomiste, bir kesim hak verirken, bir kesim takipçisi de itiraz etti. Geçer'in son paylaşımı, "Ne olacak bu dolar diye soranlara... Bekleyin görün!" olunca, bir takipçisinden gelen "halkı galeyana getirme" yorumu dikkat çekti.