2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak görevliler EKPSS görevli ücreti 2020 ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan EKPSS sınavı sonrasında ücretler ödeniyor.

EKPSS GÖREVLİ ÜCRETİ 2020 NE ZAMAN?

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için ÖSYM sınav ücretleri belirlendi. Görev başı ücretler aşağıdaki gibidir;

Bina Sınav Komisyon Başkanı 247.22 TL

* Bina Komisyon Üyesi 211.20 TL

* Salon Başkanı 214.69 TL

* Cezaevi Salon Başkanı 214.69 TL

* Gözetmen 208.19 TL

* Cezaevi Gözetmen 208.19 TL

* Yedek Gözetmen 156.14 TL

* Yardımcı Engelli Gözetmen 260.23 TL

* e-Sınav Uygulama Sorumlusu 195.18 TL

* e-Sınav Salon Başkanı 169.16 TL

* e-Sınav Salon Gözetmeni 156.13 TL

NOT: Hesaplama %15 vergi dilimine göre yapılmıştır.

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