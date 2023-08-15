Ekrem İmamoğlu adaylık için kararını verdi! "İnanınız ki her şey çok güzel olacak"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için her yolu deneyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısı sonrası da yaptığı açıklamaları nedeniyle pes ettiği ifade edildi.

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Ekrem İmamoğlu adaylık için kararını verdi! "İnanınız ki her şey çok güzel olacak"

Seçim yenilgisinden sonra CHP'de değişim rüzgarının en önünde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan bayrak açan İmamoğlu, pes etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalle ve ilçe seçimlerinde alevi delegelerle kurduğu oyun karşısında genel başkanlık yarışına girmeyi göze alamayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

"İstanbul'a mühürlüyüm"

"İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür bu nedenle ben de kendimi İstanbul'a mühürlü kabul ediyorum.

Sevgili yurttaşlarım İBB’yi hep birlikte korumalıyız. Şimdi İstanbul’u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Bu büyük başarı için beraber hareket etmeliyiz. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım.

"İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum"

İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. katılımı ve ortak aklı merkeze almak için yola çıkıyorum.

"İnanınız ki her şey çok güzel olacak"

2019’da olduğu gibi CHP’li arkadaşlarımla farklı partilere gönül vermiş hemşehrilerimle İstanbul ittifakını en güçlü şekilde tekere kurmaya geliyorum. Tüm yurttaşları bu yürüyüşe davet ediyorum. İnanınız ki her şey çok güzel olacak."

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