Ekrem İmamoğlu, Almanya'da İngilizce konuştu, yine sosyal medyanın diline düştü! "Yalvarırım Türkçe konuş, çevirmenler yardım etsin!
Ekrem İmamoğlu, Münih'te yaptığı İngilizce konuşmasıyla sosyal medyada alay konusu oldu. İBB Başkanı'nın o anlarda karşısındaki insanlar tarafından gülünç duruma düştüğünü fark eden sevenleri "Tercüman kullanarak, Türkçe konuşmalısınız" tavsiyesinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitti. Alman basınında bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yine İngilizcesiyle sosyal medyanın diline düştü. Aksan problemi yaşayan İBB Başkanı'na sosyal medya kullanıcılarından, "Yalvarırım Türkçe konuş, çevirmenler yardım etsin" tavsiyesi geldi.
ALAY KONUSU OLDU
İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu esnada, karşısında bulunan insanlarında gülüştüğü görüldü. İBB Başkanı'nın İngilizce sevdası sosyal medyada alay konusu olurken, birçok kullanıcıdan kendisine tavsiye geldi. "Tercümanlar görevlerini yapsın, Türkçe konuşsanız ne istediğinizi daha iyi aktarabilirsiniz" diyen vatandaşlar, İmamoğlu'na tavsiyede bulundu.