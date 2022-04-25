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  3. Ekrem İmamoğlu dağıtılan sütle, Çamlıca Kulesi'ni yarıştırmaya kalktı! Reklam ekibinin "Bu kadar da olmaz" dedirten anlamsız yarışı alay konusu oldu!

Ekrem İmamoğlu dağıtılan sütle, Çamlıca Kulesi'ni yarıştırmaya kalktı! Reklam ekibinin "Bu kadar da olmaz" dedirten anlamsız yarışı alay konusu oldu!

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı reklamda, Çamlıca Kulesi ve dağıtılan sütleri yarıştırdı. Alay konusu olan kampanya sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı reklamla alay konusu oldu. İBB'nin dağıttığı süt kutularıyla, Türkiye'nin televizyon ve seyir kulesinin yarıştırıldığı reklam, sosyal medyada yankı uyandırdı. Anlamsız rekabetin had safhada olduğu görüntüler vatandaşın tepkisini de çekerken, "Kendinizi nereden parlatacağınızı şaşırdınız" yorumlarını beraberinde geldi.

Ekrem İmamoğlu dağıtılan sütle, Çamlıca Kulesi'ni yarıştırmaya kalktı! Reklam ekibinin Bu kadar da olmaz dedirten anlamsız yarışı alay konusu oldu!

VATANDAŞTAN HESAPLAMA

Bahsi geçen reklamda, "Bugüne kadar dağıttığımız Halk Süt kutularını üst üste dizseydik Çamlıca Kulesi'nden daha yüksek bir süt kulemiz olurdu." ifadeleri yer alınca, sosyal medya kullanıcılarından "Sosyal yardım ile bu şaheseri kıyaslamak da ne bileyim saçma sapan bir durum." şeklinde yorumlar geldi. 

Ekrem İmamoğlu dağıtılan sütle, Çamlıca Kulesi'ni yarıştırmaya kalktı! Reklam ekibinin Bu kadar da olmaz dedirten anlamsız yarışı alay konusu oldu!Ekrem İmamoğlu dağıtılan sütle, Çamlıca Kulesi'ni yarıştırmaya kalktı! Reklam ekibinin Bu kadar da olmaz dedirten anlamsız yarışı alay konusu oldu!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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