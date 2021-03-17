Ekrem İmamoğlu'nun eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 7'nci duruşmasında karar verildi. Bunun üzerine internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Ekrem İmamoğlu dava | Ekrem İmamoğlu suçu ne? Cezası ne? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşe detaylar...

EKREM İMAMOĞLU DAVA | SUÇU NE?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları için 5 Haziran 2019 tarihinde gittiği Karadeniz Bölgesi'nde, yaptığı mitingin ardından saat 22.00 sıralarında Ordu - Giresun Havalimanı'na gelerek VIP salondan geçmek istediği ancak buna izin verilmediği iddia edildi. Bunun üzerine o sırada görevde bulunan eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, "Vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu sebeple kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işledigi belirtilen İmamoğlu'nun, Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, TCK’nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılması ve 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor!

EKREM İMAMOĞLU CEZASI NE?

Ekrem İmamoğlu’nun baş koruması Mustafa Akın tanık ifadesinde, İmamoğlu'nun o sıralar yoğun miting programı olduğundan sesinin kısık olduğunun altını çizerek "Söylediğinin 'Basitlik yapmıştır' olduğunu, ses kısıklığından dolayı oradaki görevlilerin yanlış anladığını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Davanın 7'nci duruşmasında mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun 354 gün boyunca 20 TL para yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesini hükmetti.