Ekrem İmamoğlu, eleştiriyi kaldıramadı, yeni il başkanı Özgür Çelik'e Cemal Canpolat talimatı verdi

ÖZGÜR ÇELİK: DİSİPLİN KURULU DEĞERLENDİRECEKTİR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Cemal Canpolat'ın disiplin işlemleri ile ilgili nasıl bir karar vereceğinin sorulması üzerine "Sayın Canpolat kongreden bir gün sonra beni aradı ve tebrik etti. Görevi dün devraldık. Partimizin bu yönüyle bir dilekçe gelmesi durumunda Disiplin Kurulu da seçildi. Dolayısıyla Disiplin Kurulu dilekçeyi kendi içerisinde değerlendirecektir" cevabını verdi.

“DELEGELERİN SATIN ALINDIĞINI” İDDİA ETMİŞTİ

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını iddia etmişti.

Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." demişti.