KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Ekrem İmamoğlu, eleştiriyi kaldıramadı, yeni il başkanı Özgür Çelik'e Cemal Canpolat talimatı verdi
CHP, İstanbul il kongresinde il başkan adayı Cemal Canpolat'ın İBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında belediye deki yolsuzluklardan bahsederek eleştirmesini içine sindiremeyerek yeni seçilen il başkanı Özgür çelikten disiplin sürecinin başlatılmasını istedi.
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