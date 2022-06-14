Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye mi geçecek? Başkanlık vekaletini İYİ Partili isme vermesi ortalığı karıştırdı!

CHP'nin adayı olarak Millet İttifakı'nın desteği ile İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği günden itibaren cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet İttifakı adayı olacağı konuşulup tartışılıyor. Son günlerde Karadeniz gezisi sebebiyle CHP yönetimi ve seçmeniyle sorun yaşayan İmamoğlu'nun, Millet İttifakı'nın diğer güçlü partisi ile yakınlaştığı, hatta altılı masada Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmemesi halinde İYİ Parti'nin adayı olarak seçimlere gireceği konuşulmaya başlanmıştı.

VEKALETİ İYİ PARTİ'Lİ İSME VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde şehir dışına çıktı. İmamoğlu, il dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a vekalet verdi.

Bu durum CHP'de ortalığı karıştırırken, seçmenden "CHP'den kimse yokmuymuş" şeklinde yorumlar geldi.