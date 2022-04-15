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Ekrem İmamoğlu, kendi yalanında kavruldu! Öğrenciye verdiği ücretsiz ulaşım sözünü reddedince, reklam kampanyası gün yüzüne çıktı!

Ekrem İmamoğlu, belediye seçimleri öncesinde öğrencilere verdiği ücretsiz ulaşım vaatlerini unutup "Yalan söylüyorlar öyle bir vaatte bulunmadım" deyince, eski reklamlar gün yüzüne çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 40 zam yaparak İstanbulluların tepkisiyle karşı karşıya gelmişti. Halk TV'de dahi zam kararı nedeniyle eleştirilen İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın "Öğrenci muaf olsun" talebini reddedip, "Talebi elbette veto edeceğim" ifadelerini kullanarak, öğrencileri de bu zamma tabi tutmuştu. Seçim öncesinde vaatleri arasında yer alan "Öğrenciye ulaşım ücretsiz" sözünü ise bugün yalanlayan İmamoğlu'na reklam kampanyası hatırlatıldı.

Ekrem İmamoğlu, kendi yalanında kavruldu! Öğrenciye verdiği ücretsiz ulaşım sözünü reddedince, reklam kampanyası gün yüzüne çıktı!

YALAN DEDİ, KANITLA NAKAVT OLDU

Ekrem İmamoğlu, veto açıklamasında "Ben öğrenciye bedava olacak demişim... Bir de yalan üzerinden temek kuruyorlar." ifadelerini kullandı. Hemen ardından seçim döneminde yayınlanan reklamları gün yüzüne çıkarıldı. Bahsi geçen reklam kampanyasında yer alan "CHP'nin bütün belediyelerinde öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak" vaat, İmamoğlu'nu nakavt etti.

Ayrıca İstanbul Kart için gece tarifesi getiren İBB, 00.00'dan sonra yolculuk yapan vatandaşlardan çift bilet parası alacağının da bilgisini verdi.

Ekrem İmamoğlu, kendi yalanında kavruldu! Öğrenciye verdiği ücretsiz ulaşım sözünü reddedince, reklam kampanyası gün yüzüne çıktı!Ekrem İmamoğlu, kendi yalanında kavruldu! Öğrenciye verdiği ücretsiz ulaşım sözünü reddedince, reklam kampanyası gün yüzüne çıktı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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