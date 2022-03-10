Ekrem İmamoğlu önlem almak yerine işi yine vatandaşa bıraktı! 'Başınıza geleceklere hazır olun' der gibi: "Özel araçlarınızla yola çıkmayın!"

Meteoroloji tarafından İstanbul'da özellikle bu gece ve yarın etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili olarak günlerdir uyarı yapılırken yetkili isimlerin ise aldığı önlemler merakla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda yağan kara önlem alamayan ve vatandaşın mağdur olmasına neden olan İBB'nin bu kez işi sağlama alacağı beklenirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı akıllara "yine önlemlerde yetersiz mi kalındı?" sorusunu getirdi.

'YOLA ÇIKMAYIN' UYARISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak. İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 10, 2022

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yoğun kar yağışı ardından kar esareti sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tuzlama ve kar küreme çalışmalarını eksik yapması kentte son yılların en büyük rezaletinin yaşanmasına neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, yüzlerce araç sahibi arabalarını bırakıp evlerine yürüyerek gitti. Metrobüs ve otobüslerde yaşanan aksamalar nedeniyle de binlerce kişi toplu taşıma kullanmak yerine yürümeyi tercih etti.

İstanbul için yapılan tüm hava tahminlerine rağmen alınmayan önlemler megakenti kara teslim ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karın etkili olduğu saatlerde balıkçıda görüntülendi. Balıkçıdaki fotoğraf sosyal medyada gündem olurken İmamoğlu yoğun eleştiri topladı.