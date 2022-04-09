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  3. Ekrem İmamoğlu, Ramazan programını meyhaneye çevirdi! Bir tek rakı eksik! "Sizin işiniz rezillik!"

Ekrem İmamoğlu, Ramazan programını meyhaneye çevirdi! Bir tek rakı eksik! "Sizin işiniz rezillik!"

Ekrem İmamoğlu'nun, Yenikapı'da düzenlediği iftar programı meyhane gecelerini aratmadı. Geceye eşlik eden parçalar rakı sofralarına uyumlu olunca, sosyal medya ayağa kalktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da düzenlediği Ramazan programı vesilesiyle İstanbullularla iftar açtı. Yapılan etkinlik sonrası canlı müzik faciası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ramazan programında söylenen "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" parçası, "Bu nasıl program bir rakı eksik" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ekrem İmamoğlu, Ramazan programını meyhaneye çevirdi! Bir tek rakı eksik! Sizin işiniz rezillik!

"SİZİN İŞİNİZ REZİLLİK"

Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği Ramazan programında, meyhanelerin gözde şarkıları okununca sosyal medya ayağa kalktı. Müslüman vatandaşları rahatsız eden görüntüler CHP'li İBB'nin etkinliğine "Sizin işiniz rezillik. Bırakın bu tür programları AK Parti Belediyeleri üstlensin" şeklinde yorumları getirdi.

Ekrem İmamoğlu, Ramazan programını meyhaneye çevirdi! Bir tek rakı eksik! Sizin işiniz rezillik!Ekrem İmamoğlu, Ramazan programını meyhaneye çevirdi! Bir tek rakı eksik! Sizin işiniz rezillik!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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