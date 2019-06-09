Ekrem İmamoğlu 'Valiye it dediniz mi?' sorusunu cevapladı!

Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP krizi ile ilgili konuştu veOrdu Valisi Seddar Yavuz'un kendisine tuzak kurduğunu iddia etti.

Gerek 15 Temmuz'da gerekse PKK'ya karşı duruşuyla gönüllerde taht kuran valiye ettiği hakaret konusunda hiçbir kelime etmedi. Bir gazetecinin 'Bu vali itlik yapmıştır' ifadelerini sorması üzerine küfür etmediğini söyleyemedi. ''Valinin basitliğini ifade ettim'' cevabıyla adeta bu küfrü kullandığını itiraf etti. Üstelik duyanları şaşırtacak bir şekilde Ordu Valisinden özür beklediklerini açıkladı.