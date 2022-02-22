Ekrem İmamoğlu yine AK Parti eserinin üzerine kondu! Alpay Özalan Twitter'da bir bir ifşa etti! "Utanmadan hâlâ 'Yaptık' diyor!"

Ekrem İmamoğlu, AK Parti eserlerini İBB projesi gibi tanıtmaya devam ediyor. Projelerinde "Yaptık, başardık" şeklinde tanıttığı eserlerin, AK Parti'ye ait olduğu çıkmasına rağmen paylaşımlarına hız kesmeden devam eden İBB Başkanına, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan tepki geldi. Son olarak Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni paylaşarak üstlenen İBB Başkanı'na, Özalan, "Utanmadan hâlâ 'Yaptık' diyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"YAN GELİP YATIYOR"

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni, "Avrupa'nın en büyük tesisini yaptık" başlığıyla paylaştı. AK Parti eserlerini İBB projesi gibi tanıtan İBB Başkanı'nı bu defa Alpay Özalan ifşa etti.

AK Partili eski İBB Genel Sekreteri Hayri Balaçlı'nın, 2019 yılına ait "Eyüp Odayeri'nde inşa ettiğimiz Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni ziyaret ettik" paylaşımını takipçilerine sunan Özalan, İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkardı. Duruma sessiz kalamayan Ak Parti İzmir Milletvekili, "Utanmadan hâlâ "Yaptık" diyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanları, sadece yan gelip yatıyor. Övündüğü tesis, Ak Parti eseridir. Yaptıkları tek iş; yalan söyleyip milleti kandırmaya çalışmak. Söylediğiniz yalanları, tek tek suratınıza çarpacağız." ifadelerine yer verdi.