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Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! En son yapılan anket sonucu açıklandı, İşte İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı
31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anketler tekrar gündeme gelmeye ve anket sonuçları açıklanmaya başlandı. En çok merak edilen illerden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun performansı ve anket sonuçlarına en son durumu ne? Bu konuda en son olarak Reaksiyon Araştırma Şirketi'nin İstanbul için gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar.
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