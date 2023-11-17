Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! En son yapılan anket sonucu açıklandı, İşte İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı

Gazeteci Zafer Şahin bugünkü yazısında Reaksiyon Araştırma Şirketi'nin İstanbul için gerçekleştirdiği anketi açıkladı. Yerel seçime kısa bir zaman kala yapılan anket, İstanbul’un 39 ilçesinde yaşayan 18 yaş üzeri bin 105 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirildi.

Şahin'in "İstanbullu bir bahane arıyor" başlıklı yazısında yer verdiği ankette, "İstanbul’da seçim ortada. İstanbullu karşısına doğru ve güvenilir bir alternatif çıkarsa şehrin yönetimini değiştirebilir." ifadelerine yer verdi.

İstanbulluların en önemli 2 sorun olarak toplu taşıma ve altyapı hizmetleri öne çıkardığı ankette İstanbul’da yaşayanların yüzde 29’u İmamoğlu’nu başarılı bulurken, yüzde 22'lik kesimi ise 'başarısız' olduğunu belirtiyor. İstanbulluların yüzde 25'i de “İmamoğlu ne başarılı, ne de başarısız!” yorumunda bulunuyor.

YÜZDE 58 'İMAMOĞLU'NA OY VERMEM' DİYOR

Anketin en dikkat çekici noktalarından biri ise 'İmamoğlu'nun tekrar aday olması durumunda oy verir misiniz?" sorusunda ortaya çıkıyor. İstanbullunun yüzde 58’i tekrar aday olması durumunda İmamoğlu’na oy vermeyeceğini söylerken, yüzde 42’lik bir kesim ise “Oy verebilirim” şeklinde cevaplıyor.

İşte anket sonuçlarının detayları haberin devamında