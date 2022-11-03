Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Son dakika | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği iddialarına ilişkin olarak İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 02 Kasım 2022 Çarşamba günü İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan (H.Ö) adlı şahsın (40)’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca; 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğu belirtilmiştir.

Açıklamada şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

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