Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 02 Kasım 2022 Çarşamba günü İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu’na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan (H.Ö) adlı şahsın (40)’ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca; 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, “Atipik Duygudurum Bozukluğu” hastası olduğu belirtilmiştir.

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Açıklamada şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.