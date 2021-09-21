Ekrem İmamoğlu'ndan çok dikkat çeken ziyaret: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü! Görüşmede neler konuşuldu?

CHP kulislerinde adı cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarpıcı bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan’a gitti.

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Burada Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’e nezaket ziyaretinde bulunan İmamoğlu, daha sonra Bakoyannis ile Atina Belediyesinde bir araya geldi.

MİÇOTAKİS'İN YANINA GİTTİ

İmamoğlu bu ziyaretin ardından ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi. İmamoğlu, Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldik. Sayın Başbakana nazik daveti için teşekkür ederim. İstanbul ve Türkiye'miz için kendisiyle verimli bir sohbet gerçekleştirdik."

Bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldik. Sayın Başbakana nazik daveti için teşekkür ederim. İstanbul ve Türkiye'miz için kendisiyle verimli bir sohbet gerçekleştirdik. pic.twitter.com/5XWdO9WaOX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 21, 2021

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Gerçekleşen görüşmenin içeriği tam olarak bilinmezken, protokol gereği birbiri ile aynı düzeyde olmayan iki ismin görüşmesi akıllarda soru işareti yarattı. İBB'den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yunanistan Başbakanı Kiriokas Miçotakis'in buluşmada Türkiye ve İstanbul hakkında sohbet gerçekleştirdiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

-İstanbul’un ve Türkiye’nin düşmanlarıyla nasıl bir verimli sohbet gerçekleştirmiş olabilirsiniz merak ettik doğrusu.

- Sayın Başkan Yunanlılar ile birlikte hiçbir şekilde Türk toplumu verimli bir ortam içine giremeyiz. Onların düşüncesi ile bizim düşüncelerimiz farklı yani gerek yok bu tarz hareketlere.

- Nasıl yani İstanbul'u nasıl batırdım bunumu konuştunuz çok gülmüşdür heralde yunan kardeşin

- Sizler kardeşsiniz ...

Tabiki görüşeceksiniz...

Yalnız paşinyan hafter kıskanır..

Benden söylemesi...

Yazık.. onlarada vakit ayırırsanız bence çok iyi olur ...

Syn imamoğlu...

- Verimli derken? Yüzdeki itici gülümsemeye ve beden diline bakarsak konu mesela onlar için önemli bir simge olan Büyükada’daki Rum yetimhanesi olabilir mi? Bizim için verimli olan durumu anlatır mısınız?

- Başkan adamlar maskeleriyle bile mesaj vermişler ! Keske dikkatli olsaydınız bir Türk bayrağı yada rozeti vs bizde görmek isterdik açıkçası ! Gerçi onlara en güzel karşılama KKTC bayrağı vermek olurdu da neyse ;)

- Arada ki farkı görün. Biri Abd'ye ayar verirken diğeri acelesi varmış gibi yunan sevindiriyor.