Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak adaylık açıklaması: 'Ben rakibimi biliyorum sizde anlamışınızdır'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir tanıtım programında çok konuşulacak adaylık açıklamalarında bulunarak 'Ben rakibimi biliyorum sizde anlamışınızdır' dedi

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Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak adaylık açıklaması: 'Ben rakibimi biliyorum sizde anlamışınızdır' 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’de düzenlenen Çevre Tanıtım Projesi Tanıtım Töreni’ne katıldı.

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