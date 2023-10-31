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Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak adaylık açıklaması: 'Ben rakibimi biliyorum sizde anlamışınızdır'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir tanıtım programında çok konuşulacak adaylık açıklamalarında bulunarak 'Ben rakibimi biliyorum sizde anlamışınızdır' dedi
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