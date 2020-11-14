Ekrem İmamoğlu'ndan Fahrettin Koca'ya flaş çağrı: 'Tedbir almada gecikiyorsunuz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sosyal medya üzerinden seslendi. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz."

İmamoğlu, bugün yaptığı bir başka açıklamada ise 'İstanbul için 2-3 haftalık kapanma şart' demişti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hasta sayılarının yüzde 50'sinin İstanbul'da olduğunu hatırlatan İmamoğlu “İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Ben de bunu deneyimledim. Görüyoruz ve herkes farkındaki bu iş, mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. Çemberi gittikçe daralan biçimde çok yakın çevremizde neredeyse herkesin bu hastalığı yaşadığını görüyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, salgının 7. ayına girdiğini, her geçen gün artan sayıya bağlı olarak bazı hastanelerin yoğunluk nedeniyle zorlanmaya başladığını belirtti.

''TÜRKİYE'DE AÇIKLANAN VEFAT SAYISININ EN AZ 50 KADAR FAZLASI SADECE İSTANBUL'DA VAR''

“İstanbul'da bir gerçeği sizinle paylaşalım” diyen İmamoğlu, “Bugün İstanbul'da bize sağlık kurumlarının kendi notu ile ‘bulaşıcı hastalık’ diye gönderilen vefat sayılarına baktığımızda; son bir hafta için özellikle konuşuyorum Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Bu kadar net. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne sağlık kuruluşlarından yanlış bilgi geliyorsa bize bildirsinler doğruyu biz de görelim. Az insan vefat ediyorsa pandemiden ben de mutlu olurum. Bu doğruların vatandaşlarımızla paylaşılması gerek ve bu doğrular üzerinden gerekli tedbirleri ciddiyetle almalıyız” dedi.