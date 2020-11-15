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Bakan Koca'dan İmamoğlu'na telefon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı sosyal medya paylaşımında, İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle 164 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek Bakan Koca'ya tedbir çağrısında bulunmasının ardından Sağlık Bakanı'nın kendisini telefonla aradığını bildirdi.

Bakan Koca'dan İmamoğlu'na telefon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da dün bulaşıcı hastalık nedeniyle 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İmamoğlu açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tedbir çağrısı yaptı.

Bakan Koca'dan İmamoğlu'na telefon

Bu paylaşımının üzerine Sağlık Bakanı Koca tarafından bir telefon aldığını belirten İmamoğlu, yine sosyal medya üzerinden, "Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla..." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan İmamoğlu'na telefon

Berna Akkaya
Editör
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