Bakan Koca'dan İmamoğlu'na telefon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da dün bulaşıcı hastalık nedeniyle 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İmamoğlu açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tedbir çağrısı yaptı.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020

Bu paylaşımının üzerine Sağlık Bakanı Koca tarafından bir telefon aldığını belirten İmamoğlu, yine sosyal medya üzerinden, "Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla..." ifadelerini kullandı.