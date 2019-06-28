Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul trafiğiyle ilgili açıklama geldi: Müdahale edeceğiz...

FSM köprü çalışmaları nedeniyle 4 şerit de trafiğe kapatılmıştı. Yaşanan yoğun trafikle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası ilk mesaisinde açıklamada bulundu. Ekrem İmamoğlu trafik sorunuyla ilgili; "Köprülerde başlatılan çalışma nedeniyle ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıyayız. Bu sıkıntı, bugün ele alıp müdahale edeceğimiz konulardan olacak" dedi.

İmamoğlu, İstanbul'da köprüdeki çalışma ile yoğunlaşan trafikle ilgili olarak şunları söyledi:

"Köprülerde başlatılan çalışma nedeniyle ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıyayız. Bu sıkıntı, bugün ele alıp müdahale edeceğimiz konulardan olacak" dedi.