Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması! "Ben getirmiştim, ben kaldırdım!"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB sözcülüğü biriminin kaldırılmasına ilişkin ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Birimi kendisinin getirdiğini söyleyen İmamoğlu, yine birimin kendisi tarafından kaldırıldığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alınıp İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Konuya ilişkin İBB'den açıklama gelmezken Ekrem İmamoğlu konuya açıklık getirdi. "İBB Sözcülüğü makamını ben getirmiştim, ben kaldırdım" diyen İmamoğlu iddiaları doğruladı.
"BEN GETİRMİŞTİM, BEN KALDIRDIM"
Konuya ilişkin İmamoğlu, " Bu konu gerçekten şu konuştuğumuz konular arasında küçücük bir konu. İBB Sözcülüğü makamını ben getirmiştim, ben kaldırdım. Şu an böyle bir makam yok. Diğer görevlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.