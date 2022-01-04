Kaan Yıldırım'ın sevgilisi kim? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?ATV Müge Anlı canlı izle bugün 4 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeCafer Binici kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl?2022 İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208750209'Maske Kimsin Sen?' programından fragmanlı cevap! Paganizm ve satanizm propagandası olduğu iddia edilmişti!İngiltere Premier Lig'de koronavirüs depremi! 94 kişi pozitif çıktı!Ekrem İmamoğlu'nun "Ben teröriste benziyor muyum?" sorusuna, Melih Gökçek'ten yanıt: "Şimdi, Ekremciğim..."Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimler alabilir? Seyyanen zam ne kadar olacak?Günlük burç yorumları 4 Ocak 2022 Salı | Boğa kafanda kötü senaryolar kurma, Akrep geçmiş hataların için kendini suçlama
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Ekrem İmamoğlu'nun "Ben teröriste benziyor muyum?" sorusuna, Melih Gökçek'ten yanıt: "Şimdi, Ekremciğim..."

Ekrem İmamoğlu'nun "Ben teröriste benziyor muyum?" sorusuna, Melih Gökçek'ten yanıt: "Şimdi, Ekremciğim..."

Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşlara yönelttiği "Ben teröriste benziyor muyum?" sorusuna, İbrahim Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. "Şimdi, Ekremciğim" diyerek söze başlayan Gökçek, "Benziyorsun desem, beni mahkemeye verirsin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasiler arasında yer alan ve Twitter'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İBB Başkanı'nın "Ben teröriste benziyor muyum?" sorusunu yanıtlayan Gökçek, "Benziyorsun desem beni mahkemeye verirsin, benzemiyorsun desem bir yığın insan bana sövüp sayar" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Ben teröriste benziyor muyum? sorusuna, Melih Gökçek'ten yanıt: Şimdi, Ekremciğim...

"ŞİMDİ EKREMCİĞİM..."

Twitter'daki paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken İbrahim Melih Gökçek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sorusuna yanıt verdi. Gökçek paylaşımında, "Benziyorsun desem beni mahkemeye verirsin, benzemiyorsun desem bir yığın insan bana sövüp sayar. Sen sormuşsun ama, en iyisi ben cevap vermeyeyim tamam mı?" ifadelerine yer verdi. Gökçek'in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT