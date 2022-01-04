Ekrem İmamoğlu'nun "Ben teröriste benziyor muyum?" sorusuna, Melih Gökçek'ten yanıt: "Şimdi, Ekremciğim..."

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasiler arasında yer alan ve Twitter'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İBB Başkanı'nın "Ben teröriste benziyor muyum?" sorusunu yanıtlayan Gökçek, "Benziyorsun desem beni mahkemeye verirsin, benzemiyorsun desem bir yığın insan bana sövüp sayar" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ EKREMCİĞİM..."

Twitter'daki paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken İbrahim Melih Gökçek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sorusuna yanıt verdi. Gökçek paylaşımında, "Benziyorsun desem beni mahkemeye verirsin, benzemiyorsun desem bir yığın insan bana sövüp sayar. Sen sormuşsun ama, en iyisi ben cevap vermeyeyim tamam mı?" ifadelerine yer verdi. Gökçek'in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.