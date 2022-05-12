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  3. Ekrem İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için yola çıktığı İETT otobüsü yolda kaldı!

Ekrem İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için yola çıktığı İETT otobüsü yolda kaldı!

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaları onaması ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun yanına İETT otobüsüyle giderek destek olmak istedi ancak, araç yolda kaldı.

Ekrem İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için yola çıktığı İETT otobüsü yolda kaldı!

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaları onaması ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, arkadaşına destek olmak için İETT otobüsüyle yola çıktı ancak, bakımları yapılmayan yüzlerce İETT'den birine denk gelince, İstanbullunun kabusunu bu defa kendi yaşadı. İmamoğlu'na sosyal medya kullanıcılarından "Başına gelince daha iyi anlarmış insan, umarım bu defa aksatmazsın" yorumları da beraberinde geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için yola çıktığı İETT otobüsü yolda kaldı!

"UMARIM BAKIMLARI TAMAMLANIR"

İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na destek olmak için yola çıktığı İETT otobüsünün yolda kaldığı öğrenildi. Bunun hemen ardından milyonlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu'na İETT ve metrobüsler hakkında şikayetlerini yazdılar. İmamoğlu'nun başına gelenin her sabah yaşadıkları rutin bir olay olduğunu söyleyen vatandaşlardan "Biz her sabah yaşıyoruz, umarım bakımları tamamlanır" yorumları geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için yola çıktığı İETT otobüsü yolda kaldı!Ekrem İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için yola çıktığı İETT otobüsü yolda kaldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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