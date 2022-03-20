Ekrem İmamoğlu'nun ihale yolsuzluğunu deşifre eden 'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı çileden çıktı! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı ihalelerde yolsuzluk yaptığını öne sürerek belgeleri de sosyal medya hesabından yayımlayan 'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, soru yönelterek bu durumu açıklamasını istemişti. İmamoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmazken yaptığı deşifre için linç edilen Ahmet Sonuç ise yaşanan duruma "Ayıbı yapan İmamoğlu değil, bunları açıklayan ben miyim?" şeklinde tepki gösterdi.

İMAMOĞLU SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'nun yakınındaki isimler olan Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz adındaki şahıslara yönelik bazı ihaleleri peşkeş çektiğini ve usulsüz bir şekilde verdiğini öne süren Jahrein belgeleri de paylaşarak İmamoğlu'ndan konuya açıklık getirmesini istemişti. Ancak sosyal medyada oldukça aktif olan ve haklı olduğunu düşündüğü konularda konuşmaktan çekinmeyen İmamoğlu, bu paylaşım karşısında sessiz kaldı.

PAYLAŞIM SONRASINDA LİNÇLENDİ

Ahmet Sonuç'un paylaşımı sonrası sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun destekçilerinin linç ettiği Ahmet Sonuç yaşananlar sonrasında geri adım atmayarak asıl ayıbı yapanın kendisi olmadığını ve yediği linç karşısında şaşırdığını ifade etti. Sonuç, "Ayıbı yapan İmamoğlu değil, bunları açıklayan ben miyim?" dedi.

"SOL KOLUNU BİR YERE SAĞ KOLUNU BAŞKA YERE KOYMUŞ"

Ahmet Sonuç, Twitch hesabından yayın açarak "İmamoğlu'nun şirketinde yöneticilik yapan adam İBB'de 4 farklı pozisyonda yönetim kurulunda. Birisinde başkan bir vakfın başında 2 spor kulübünden birinin kasasını tutuyor. Resmi belge koymuşum oraya. Bu adam İmamoğlu'nun şirketlerinde yönetim kurulu üyesi. Bir tanesinde geçici yönetim kurulu başkanlığı bile yapmış. Gitmiş sol kolunu bir yere sağ kolunu da başka bir yere koymuş. Yani ben bunu sormayacak mıyım. Yani bu adam çıktı 'ben liyakat için geliyorum. Ahbap çavuş ilişkisi olmayacak' dedi." şeklinde konuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MU YÖNLENDİRDİ?

Öte yandan Ahmet Sonuç'un daha önceki bir yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etmesi aralarında bir yakınlığın olduğunu düşündürmüştü. Son günlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı noktasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bir yarış olduğu haberlerinin çıkması üzerine böyle bir olay yaşanması kafa karıştırdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Jahrein'in bu deşifrelerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle yapıldığını iddia etti. Ayrıca Jahrein, ilerde Mansur Yavaş'ı da inceleyeceğini aktarmıştı.