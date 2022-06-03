Ekrem İmamoğlu'nun son hali görenleri hayrete düşürdü! "O nasıl bir göbek öyle? Balon gibi!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu defa açıklamalarıyla değil dış görüntüsüyle sosyal medyanın diline düştü. Bir gezi programından yakalanan kare, İmamoğlu'nun göbeğini meydana çıkardı. İBB Başkanı'nın kilo aldığı gözle görülürken, göbeğinin şişkinliği görenleri hayrete düşürdü. Bununla birlikte "O nasıl göbek öyle? Balon gibi" yorumları da beraberinde geldi.

"BALON GİBİ"

İBB Başkanı'nın geçtiğimiz aylara aylara fotoğrafı yeniden sosyal medyada gün yüzüne çıktı. Son olarak kar mücadelesinde balıkçıda yakalanan İmamoğlu, "İyi beslendiğini Ocak ayında anlamıştık" şeklinde yorumlar aldı.