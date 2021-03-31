Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü ne iş yapar, Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü çeşitli metal parçalar imal etmek üzere saç parçalarını kalıplar arasında kesen ve şekillendiren bir eksantrik pres tezgahını çalıştıran kişidir.

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen ölçülere göre kullanacağı kalıp parçalarını seçmek,

b) Seçtiği kalıp parçalarını tezgahın üzerine ayarlarını yaparak bağlamak,

c) Tezgahın çalışma ayarlarını düzenlemek,

d) Tezgahı çalıştırmak,

e) Saç levhayı kalıplar arasına yerleştirmek,

f) Pedala basarak kalıp parçalarını birleştirmek ve kalıp parçaları arasında kalan saç levhanın şekillenmesini sağlamak,

g) İşleme aynı şekilde devam etmek,

h) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubunda yer alır

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.27 olarak belirlenmiştir

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