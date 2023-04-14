Ekseriyetle Ne Demek? Ne Anlama Gelir! Nerelerde Kullanılır

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan Ekseriyetle ne demek ne anlama gelir. Konuşma veya yazışmalarda kullanılan bu kelime neyi ifade etmektedir. Merak edenler için tüm detayları ile açıklama yapıyoruz. Tüm detaylar haberimizde.

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Ekseriyetle Ne Demek? Ne Anlama Gelir! Nerelerde Kullanılır

Günümüz insanların çok sık kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Bir sohbet sırasında ya da kitap okurken karşımıza çıkmaktadır. Televizyon programlarında daha önce duymadığı bir kelimeyle karşılaşan insanlar bu kelimenin anlamını öğrenebilmek için arama motorlarını kullanmaktadır. Ekseriyetle kelimesinin anlamı ise bu kapsamda araştırılmaktadır.

Ekseriyetle Kelimesi Nedir?

Ekseriyetle, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak sürekli karşımıza çıkmaktadır. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ekseriyetle kelimesi, yıllardan beri dil kavramında kullanılmaktadır. TDK Türk dil kurumuna göre ekseriyetle farklı anlamları olmaktadır. Ayrıca Türkçe de tek başına kullanılabilen veya çeşitli cümleler eşliğinde de kullanılır. TDK’ye göre ekseriyetle ne demek? Sorusunu sizler için detaylı hale getirdik.

  • Genellikle
  • Çoğunlukla anlamına gelmektedir.

Ekseriyetle Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

Türkçeyi doğru kullanmak gerekilmektedir. Kelimelerin anlam ve kökeni hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Kelime açısından en zengin dillerden biri olan Türkçe de gün içerisinde anlamını bilmediğimiz kelimelerle karşılaşılmaktadır. Bu noktada ekseriyet kelimesi TDK anlamı da sık sık araştırılmaktadır.

Gün içerisinde çeşitli söyleşilerden daha önce duyulan kelimeler arasında yerini almaktadır. Ancak anlam bakımından unutulan kelimeler çoğunluktadır. İlk kez duyulan kelimeler günümüz yaşantılardan bakılarak çoğunluktadır. Bu da ekseriyetle ne demek? Sorusunu akıllara getirmektedir. Ekseriyetle kelimesinin anlam dilimizi doğru kullanmak isteyenler tarafından araştırılmaktadır.

Ekseriyetle Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde Arapçadan geçmiş olan ekseriyetle kelimesi ekseri sözcüğünden türetilmektedir. Ekseri bir işin sık sık yapıldığını belirten zaman zarfı ve ekseriyetle ise zaman değil çoğunluk bildirmektedir

Ekseri ve ekseriyetle kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler mütedadiyen, sık sık, genellikle, Aleddevam, muttasıl, çoğunluk, bütünlük cümleleri eş anlamlı kelimelerdir. Arapça kökenli bir sözcük olan ekseriyetle, çoğunluk anlamına gelmektedir.

Ekseriyetle ile ilgili örnekler;

  • Ekseriyetle seçimin tekrarlanmasından yana oy kullandı.
  • Arkadaşım Ahmet ile ekseriyetle kütüphanede ders çalışıyoruz.
  • Hafta sonları ekseriyle bir ve 2 saat kadar spor yaptık.
  • Ekseriyetle karar verildi.
  • Avlananlardan biri de ekseriyetle benim.
  • Etrafınızdaki ağaçlar ekseriyetle söğüt ve Selvi’dir.
  • Teklifimiz kahir ekseriyetle kabul edildi.

Ekseriyetle kelimesi günlük konuşma dilinde sürekli karşılanmaktadır. Sürekli bu kelimeyi duymak isteyenler kelimeyi merak ederek TDK araştırma yapılmaktadır. Ekseriyet sözcüğü dilimize Arapçadan girmiş olan sözcüklerden biri olmaktadır. Arapçada dilimize kadar evrim geçiren ekseriyet şuandaki manası çoğunluk ve çokluk anlamına gelmektedir.

Ekseriyet sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekseriyetle kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim ile kullanılır. Pek çok ekseriyetle cümle içinde kullanımı ve eş anlamlısı da merak edilmektedir. Ekseriyetle kelimesinin anlam ve bakım açısından tam olarak anlaşılması için cümle içerisinde kullanılması gerekir. Çoğunluk kelimesi, ekseriyet kelimesi yerine de kullanılır. Çoğunluk adı altında ekseriyetle kullanılmaktadır.

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