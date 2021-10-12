Ekspertiz ne demek, TDK'ya göre Ekspertiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekspertiz ne demek? Ekspertiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekspertiz kelimesi. Peki ekspertiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekspertiz nedir, ekspertiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKSPERTİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekspertiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ekspertiz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ekspertiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilirkişi tarafından yapılan inceleme

