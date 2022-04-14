Eksperyans ne demek, TDK'ya göre Eksperyans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eksperyans ne demek? Eksperyans TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eksperyans kelimesi. Peki eksperyans ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eksperyans nedir, eksperyans kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKSPERYANS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eksperyans kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Eksperyans kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre eksperyans kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deneyim

