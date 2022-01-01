Ekspres Yol ne demek, TDK'ya göre Ekspres Yol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekspres yol ne demek? Ekspres yol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekspres yol kelimesi. Peki ekspres yol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekspres yol nedir, ekspres yol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKSPRES YOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekspres yol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ekspres yol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taşıtların hızlarını kesmeden gidebileceği genişlikte, gidiş ve geliş yönleri bölünmüş yol

