Ekspresyonizm ne demek, TDK'ya göre Ekspresyonizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekspresyonizm ne demek? Ekspresyonizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekspresyonizm kelimesi. Peki ekspresyonizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekspresyonizm nedir, ekspresyonizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKSPRESYONİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekspresyonizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ekspresyonizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ekspresyonizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dışa vurumculuk

