Ekstrafor ne demek, TDK'ya göre Ekstrafor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekstrafor ne demek? Ekstrafor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekstrafor kelimesi. Peki ekstrafor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekstrafor nedir, ekstrafor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKSTRAFOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekstrafor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ekstrafor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ekstrafor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Giysilerin etek, kol, yaka parçalarına, perdelerin ucuna geçirilen seyrek dokunmuş keten şerit

