Ekvador'da korkutan sel felaketi! Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı!

Ekvador'da korkutan bir sel felaketi yaşandı. Meydana gelen felaket sonucunda birçok ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı öğrenildi.

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Ekvador’un başkenti Quito'da korkutan bir sel felaketi meydana geldi. Başkentte etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde, çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığı öğrenildi.

Ekvador'da korkutan sel felaketi! Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı!

HALK YOLLARDA MAHSUR KALDI

Ekvador'un başkenti Quito'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle korkutan bir sel meydana geldi. Başkentte çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Ekvador'da korkutan sel felaketi! Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı!

YÜKSEK SICAKLIK YAĞIŞLARA NEDEN OLDU

Yetkililer, sel nedeniyle bölgede elektrik kesintilerinin de yaşandığını açıklarken, Quito'nın kuzeyindeki Calderon bölgesinin de selden etkilendiği belirtildi. Selden etkilenen halkın kullanımı için kentin farklı bölgelerinde geçici barınma merkezleri faaliyete geçilirken, bölgede hasar tespit çalışması hazırlanıyor. Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü tarafından (Inamhi), Quito'da yağmur, dolu ve fırtınanın bugün de devam edeceğini ifade ederken, bölgedeki aşırı yağışlara yüksek sıcaklıkların neden olduğunu söylendi.

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