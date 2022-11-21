Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanı seçimlerini Eodoro Obiang Nguema Mbasogo kazandı

Ekvator Ginesi Radyo ve Televizyon Enformasyon Müdürü David Monsuy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminin galibinin, 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Obiang olduğunu bildirdi.

Seçimlerde 427 bin 661 kişinin oy kullandığını belirten Monsuy, Cumhurbaşkanı Obiang'ın oyların yüzde 99,7'sini, diğer adaylardan Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo'nun 150 kişinin oyunu, Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisinin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu'nun ise 32 kişinin oyunu aldığını ifade etti.

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Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, Ekvator Ginesi’ni 7 yıl yönetecek cumhurbaşkanın yanı sıra milletvekili, senato ve belediye seçimleri için oy kullandı.

43 YILDIR CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

Tüm seçimler için resmi sonuçların en geç cuma günü açıklanması bekleniyor.

80 yaşındaki Obiang, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde 93,7'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100 sandalyenin 99'una, senatodaki 55 sandalyenin ise tamamına sahip.