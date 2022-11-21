Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanı seçimlerini Eodoro Obiang Nguema Mbasogo kazandı

Ekvator Ginesi’nde oyların yüzde 99,7'sini alan 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

YAYINLAMA
Google News
Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanı seçimlerini Eodoro Obiang Nguema Mbasogo kazandı

Ekvator Ginesi Radyo ve Televizyon Enformasyon Müdürü David Monsuy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminin galibinin, 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Obiang olduğunu bildirdi.

Seçimlerde 427 bin 661 kişinin oy kullandığını belirten Monsuy, Cumhurbaşkanı Obiang'ın oyların yüzde 99,7'sini, diğer adaylardan Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo'nun 150 kişinin oyunu, Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisinin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu'nun ise 32 kişinin oyunu aldığını ifade etti.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, Ekvator Ginesi’ni 7 yıl yönetecek cumhurbaşkanın yanı sıra milletvekili, senato ve belediye seçimleri için oy kullandı.

39.jpg

43 YILDIR CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

Tüm seçimler için resmi sonuçların en geç cuma günü açıklanması bekleniyor.

80 yaşındaki Obiang, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde 93,7'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100 sandalyenin 99'una, senatodaki 55 sandalyenin ise tamamına sahip.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uganda, TİKA’nın Teso’ya yaptığı yardımlardan çok memnun
Uganda, TİKA’nın Teso’ya yaptığı yardımlardan çok memnun
9 aylık kızının bezini değiştirirken hayatının şokunu yaşadı! Soluğu hastanede alan anne, öğrendikleri karşısında dehşete düştü!
9 aylık kızının bezini değiştirirken hayatının şokunu yaşadı! Soluğu hastanede alan anne, öğrendikleri karşısında dehşete düştü!
Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağladı
Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağladı
Endonezya'da yer yerinden oynadı! 5.6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da yer yerinden oynadı! 5.6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Son Haberler
Son dakika | Mısır Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan - Sisi görüşmesi sonrası açıklama!
Son dakika | Mısır Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan - Sisi görüşmesi sonrası açıklama!
Galatasaray'a Milot Rashica şoku! İstenen bonservis bedeli dudak uçuklattı
Galatasaray'a Milot Rashica şoku! İstenen bonservis bedeli dudak uçuklattı
Fenomen dizinin sevilen oyuncusundan acı haber! Vefat haberi hayranlarını yasa boğdu!
Fenomen dizinin sevilen oyuncusundan acı haber! Vefat haberi hayranlarını yasa boğdu!
AK Parti İl Başkanından dikkat çeken açıklama: Seçimlerin galibi bizler olacağız
AK Parti İl Başkanından dikkat çeken açıklama: Seçimlerin galibi bizler olacağız
İran'da Sünni din adamları hükümete seslendi "halkın taleplerine kulak verin"
İran'da Sünni din adamları hükümete seslendi "halkın taleplerine kulak verin"
Meksika'da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: Çok sayıda yaralı var!
Meksika'da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: Çok sayıda yaralı var!
Çok Okunanlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Son Dakika: Ege denizi Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Ege denizi Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi maç programı
Meksika’nın Leon şehrinde sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı
Meksika’nın Leon şehrinde sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı
Kazakistan halkı Cumhuraşkanlığı seçimi için sandık başına gitti
Kazakistan halkı Cumhuraşkanlığı seçimi için sandık başına gitti
Yorumlananlar
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?