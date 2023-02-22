Ekwutoziam Eze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekwutoziam Eze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekwutoziam Eze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ekwutoziam Eze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ekwutoziam Eze {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ekwutoziam Eze Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ekwutoziam Eze, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına - tarihinde katılmıştır. Ekwutoziam Eze'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ekwutoziam Eze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ekwutoziam Eze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ekwutoziam Eze şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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