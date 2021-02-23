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  3. El değmeden paketlendiği iddia ediliyordu: Ton balığı üretim tesisinden skandal görüntüler!

El değmeden paketlendiği iddia ediliyordu: Ton balığı üretim tesisinden skandal görüntüler!

Ton balığı konusunda sektörde öncü firmalardan biri olan Dardanel Ton markasının paketleme aşamasında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada infial yaratan görüntüler, gıda sektöründeki bir skandalı daha ortaya koydu.

Ton balığı satışı konusunda Türkiye'nin en ünlü markalarından bir tanesinin üretim aşamasında çekilen görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Yayımlanan videoda, el değmeden paketlendiği söylenen ton balığının bu aşamada hijyen kurallarının hiçe sayılması, izleyicilerin midesini bulandırdı. 

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda yer alan ton balıklarının paketlenmeaşamasında yapılanlar infial yarattı. Sektöründe öncü markalardan olan firmada, çıplak elle dokunulan ton balıklarının yapılma aşamasında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

''DEMEK Kİ EL DEĞMEDEN ÜRETİLİYORMUŞ''

Twitter üzerinden, Denetle isimli hesaptan paylaşılan video için "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var" ifadeleri kullanılırken yetkili isimlerden konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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