El Falı nasıl bakılır? El çizgileri

El Falı nasıl bakılır? sorusunun yanıtı haberimizde. Özellikle Bohemyalılar (Çingeneler) tarafından uygulanan bu sanat, bir deniz kenarında oturup uzaklara daldığımız bir sırada çiçekçinin gelip ver elini bakayım falına demesiyle gerçekliğini sorgulatır olmuştur. Okültistler’in (Gizli Bilimciler) uyguladığı bu gizemli sanatın, elimizdeki çizgilerle bizlere yol göstermek istediği aşikar.

Parmakların Temsil Ettikleri

Diğerlerinden daha uzun olan orta parmağın temsili kaderdir ve avucun içinde dikey olarak devam eder; bu çizgi kader çizgisini oluşturur.

Diğer bir adı Apollon olan yüzük parmağının temsil ettiği konu sanat ve talihtir.

Merkür de denilen serçe parmak bilimi ve ticaret, oyun gibi faaliyetlerdeki hesabı temsil eder.

Astroloji de Jüpiter yani işaret parmağı, sahip olduğumuz maddi hırsı temsil eder.

Başparmağın temsili ise insan iradesi, mantıklılık ve kendine özgü cesaretidir.

El Falı Nasıl Bakılır?

Elin tüm detayları bizlere bir şeyler anlatır. Parmakların yapıları, uzunlukları ve çizgileri önemli olduğu gibi elin içindeki belli belirsiz olan 6 çizginin de bilinmesi gerekir.

1. Kalp Çizgisi

Kalp çizgisi duygularımızı ve aşk hayatındaki kişiliğimizi temsil eder. Bu çizgini uzunluğu tüm avuç içini kaplayacak kadarsa platonik aşka düşkünlüğü belirtir.

Kalp çizgisi işaret parmağının hemen altından başlıyorsa, duygusal hayatın ömür boyu mutlu edeceği ve her şeyin yerli yerinde ilerleyeceğinin göstergesidir.

Bu çizgi orta ve işaret parmağının ortasından başlıyorsa, duyguların ihmalinden ve aşka gereken önem verilmediğinden bahseder.

Kalp çizgisi orta parmağın hemen altından başlıyorsa, aşk hayatınızın mantık çerçevesinde ve kendi mutluluğunuza göre tasarlandığını gösterir.

2. Akıl Çizgisi

Karakter üzerinde en fazla bilgi veren bu çizgidir. Zihni ve inancı kontrol eder.

Bu çizgi uzunsa yalnızlığı sevmeniz mümkün değildir ayrıca hayatınızda birçok yerin ve insanın yer alacağı, kalabalıklar içerisinde olacağınız anlamına gelir.

Bu çizginin derinliği zihinle ilgili sağlık problemleriyle karşılaşmayacağınızı ve güçlü ezber kabiliyetine sahip olduğunuzu belirtir.

Bu çizgiye dik gelen diğer çizgiler olabilir, bu durum hayatın ilgili döneminde bakış açınızın değişeceğini ve radikal karar alacağınızı söyler.

3. Hayat çizgisi

Hayat çizgisi ne kadar uzun ise o kadar uzun ömürlü olacağınız, bu çizgi hakkında bilinen yanlış bir durumdur. Yaşamınızı nasıl sürdüreceğinizi ve kalitesini gösteren bir çizgidir.

Hayat çizgisi akıl çizgisi ile birlikte başlıyorsa, aidiyetlik duygusunun fazlaca gelişmiş vefalı bir insan olduğunuzu gösterir. İnatçılık, geçmişe olan hasret ve körü körüne inanç bu durumda baskındır.

Eğer hayat çizgisi akıl çizgisi ile başlamıyorsa, özgürlüğü seven ve bir birey olarak toplumla olduğundan daha memnun olan bir kişiliktir.

Hayat çizgisi derin olduğu zaman sosyalleşmeyi seven bir yapı, derin olmadığı zaman ise içine kapanık bir yapı söz konusudur.

4. Kader Çizgisi

Kader çizgisi insanların yaklaşık %20’sinde görülen sık rastlanmayan bir çizgidir. Kariyer konuları ve kontrolden çıkan durumlarla ilgili verilen tepkileri belirtir.

Bu çizgi dümdüz değil ise, çabuk sinirlenmeye ve kontrolünü kaybetmeye yatkın bir kişiliği gösterir.

Eğer kader çizgisi akıl çizgisiyle kesişiyorsa, iş hayatında sürekli değişimin aranacağını belirtir.

5. Evlilik Çizgisi

Serçe parmağın alt kısımlarında olan bu küçük çizgiler, kaç kere evlilik yapılacağını bildirir.

Bu çizgiler parmağa ne kadar yakınsa o kadar erken bir evlilik yapılacak demektir.

Bu çizgilerdeki çatallaşmalar, evlilik hayatındaki kriz ve boşanmaya yorulur.

6. Şöhret Çizgisi

Kader çizgisiyle okunması gereken bu çizgi herkeste görülmez. Sosyal hayatı, diğer insanların üzerinizdeki düşünceleri ve kalabalıklardan çıkıp çıkamayacağınızı gösterir.