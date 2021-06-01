El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7318.66

Meslek Adı : El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; kürk ve deri hazır giyim alanlarında iş organizasyonu yapan, üretimin her aşamasındaki el işlerini yapan, bitmiş ürünü kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik çalışmalara katılan nitelikli kişidir.





Görev ve İşlem Basamakları :

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Tela yapıştırmak,

d) İlik açmak,

e) Düğme dikmek,

f) Deri/kürklere kenar traşı yapmak,

g) Etiket hazırlamak,

h) Çıtçıt/agraf/kopça yeri işaretlemek,

i) Kürk giysi astarlamak,

j) Aksesuar iş ve işlemlerini yapmak,

k) Ürünün son kontrollerini yapmak,

l) Üründe (rotüş) düzeltme yapmak,

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Zincir Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı mesleği için “7233.59” kod olarak kullanılır iken Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) mesleği için “8211.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) Meslek Kodu “7318.66” olarak belirlenmiştir.

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