El Mehdi El Bousadeqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mehdi El Bousadeqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Mehdi El Bousadeqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
El Mehdi El Bousadeqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
El Mehdi El Bousadeqi 12 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
El Mehdi El Bousadeqi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. El Mehdi El Bousadeqi'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
El Mehdi El Bousadeqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
El Mehdi El Bousadeqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
El Mehdi El Bousadeqi şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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