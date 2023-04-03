El Mehdi El Bousadeqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mehdi El Bousadeqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? El Mehdi El Bousadeqi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? El Mehdi El Bousadeqi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.