El Mehdi Thawni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mehdi Thawni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? El Mehdi Thawni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? El Mehdi Thawni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.